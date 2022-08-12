"Укрзалізниця" не підвищуватиме тарифи на вантажоперевезення у 2023

Член правління "Укрзалізниці" Євген Лященко повідомив, що компанія не планує підвищувати тарифи на вантажні перевезення у 2023 році, повідомляє Економічна правда.

"Ми не закладаємо (до фінплану на 2023 рік – ред.) збільшення тарифів наступного року. Ми розуміємо, що це було б правильним, але нам потрібно ще дообговорити це питання з ринком" , – сказав він.

За словами Лященка, відсутність зростання тарифів у фінплані наступного року компенсується очікуваним збільшенням обсягу вантажоперевезень.

"Ми бачимо, що наступний рік буде більш збалансованим, проте все залежатиме від держпідтримки та інвестиційної активності" , – додав член правління УЗ.

У 2023 році "Укрзалізниця" планує велику кількість ремонтів та відновлення інфраструктури. На ці потреби, за словами Лященка, власних коштів компанії буде недостатньо.