ЗМI: у Литві розпочали розслідування щодо блогера Шарія

Генеральна прокуратура Литви розпочала розслідування щодо майна та фінансів проросійського блогера Анатолія Шарія, а також можливого відмивання грошей, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомив у п'ятницю інформаційний портал 15min.

"Повідомляємо, що 2 серпня було розпочато досудове розслідування за статтею 216 Кримінального кодексу (легалізація отриманого злочинним шляхом майна). Розслідування проводить Служба розслідувань фінансових злочинів, організує прокурор Департамент кримінального переслідування Генпрокуратури" , - заявила представниця Генпрокуратури Литви Рита Стундене.

За даними порталу 15min, розслідування розпочато після отримання заяви від російського юриста Марка Фейгіна, що з 2012 року, будучи резидентом Литви, Шарій міг провадити незареєстровану діяльність, отримувати недекларовані доходи з незрозумілих російських джерел, не сплачувати податки.

Нині Анатолій Шарій мешкає в Іспанії.

Шарій, який втік з України, представляється журналістом, був затриманий в Іспанії в травні на прохання України, потім відпущений під підписку про невиїзд. Він очікує на рішення суду про видачу Україні.

За даними порталу 15min, Шарій набував мільйонну російськомовну аудиторію та наживав майно в Іспанії протягом 10 років, користуючись наданим їм Литвою притулком та посвідкою на проживання в Євросоюзі.

Шарій втратив політичний притулок у Литві лише у січні цього року, коли Департамент міграції після різних звернень почав перевіряти інформацію про нього, а Департамент держбезпеки представив висновок, що його перебування створює загрозу безпеці Литви.

Департамент міграції у червні заборонив Шарію в'їзд до Литви.