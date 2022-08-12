Андрющенко: з узбережжя Маріуполя почали вивозити родини військових Росії

З узбережжя окупованого Маріуполя вивезли родини російських військових після вибухів на аеродромі в Криму, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"Всі родини військових окупантів після кримської бавовни терміново залишили узбережжя від с. Мелекіне до с. Б. Коса. Страх панує серед колаборантів та верхівки маріупольских окупантів".

Крім того, за його словами, у гауляйтера Костянтина Іващенка, якого Росія призначила "мером" Маріуполя, кількість охоронців зросла з 4 до 7.

Передісторія: