Прокуратура: окупанти обстріляли Харківщину, є загибла та поранені

Внаслідок обстрілів Харківщини у п'ятницю, 12 серпня, одна людина загинула і троє постраждали, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Харківська обласна прокуратура у Telegram.

"Близько 7:30 військовослужбовці РФ обстріляли с. Баранівко Богодухівського району. Загинула 50-річна жінка та отримав поранення чоловік 28 років.

Близько 12:30 російська під вогнем окупантів опинилось смт Золочів. Отримав поранення 13-річний хлопчик та 83-річна жінка".

Також правоохоронці зафіксували пошкодження двох житлових будинків. За попередніми даними, обстріл здійснювався з РСЗО "Ураган" з тимчасово окупованих територій України.

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