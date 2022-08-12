Прокуратура: окупанти обстріляли Харківщину, є загибла та поранені
Внаслідок обстрілів Харківщини у п'ятницю, 12 серпня, одна людина загинула і троє постраждали, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Харківська обласна прокуратура у Telegram.
"Близько 7:30 військовослужбовці РФ обстріляли с. Баранівко Богодухівського району. Загинула 50-річна жінка та отримав поранення чоловік 28 років.
Близько 12:30 російська під вогнем окупантів опинилось смт Золочів. Отримав поранення 13-річний хлопчик та 83-річна жінка".
Також правоохоронці зафіксували пошкодження двох житлових будинків. За попередніми даними, обстріл здійснювався з РСЗО "Ураган" з тимчасово окупованих територій України.
Нагадаємо:
- У ніч на 12 серпня росіяни вчергове обстріляли Харків з Бєлгорода.
- Нещодавно російські військові обстріляли касетними боєприпасами Старий Салтів у Харківській області.