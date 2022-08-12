FT: ЄС планує побудувати газогін з Португалії до центру Європи

У Євросоюзі планують будівництво нового газогону, який зʼєднає Португалію і центральну частину Європи, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Financial Times.

Міністр енергетики та довкілля Іспанії Тереза Рібера заявила, що частину трубопроводу з Іспанії у Францію можна побудувати менше ніж за рік. Ці заходи плануються реалізувати у рамках спроб відлучити Європу від російського газу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, обговорював будівництво нового трубопроводу з лідерами Португалії, Іспанії та Франції та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

У Португалії заявили, що Німеччина може розраховувати на прихильність Португалії до будівництва газопроводу. У 2019 році цей проєкт розроблявся, але був відкладений через опір Франції.

Нагадаємо, що Росія регулярно знижує постачання газу до ЄС, шантажуючи цим європейські країни.

У самій Європі вже схвалили план дій, по зниженню залежності від російського газу. Рада Європейського союзу затвердила постанову щодо зменшення попиту на газ на 15% цієї зими.