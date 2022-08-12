Зеленський нагородив дітей, які допомагають ЗСУ протистояти окупантам

У п'ятницю, 12 серпня, Україна вперше офіційно відзначає День молоді. З цієї нагоди президент країни Володимир Зеленський зустрівся та нагородив підростаюче покоління – юних героїв, які своїми вчинками допомагають перемогти російського агресора, який відібрав у них дитинство, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться на офіційній сторінці глави держави у Facebook.

За словами президента, далеко не всі дорослі здатні робити те, що вони зробили, аби допомогти іншим. Їхні історії справді вражають і надихають.

"У День молоді ми розпочинаємо це свято з такого дуже важливого заходу – привітання наших юних героїв. Я думав, як звернутися: шановні діти героїв, хоча, напевно, язик не повертається. Тому що вчинки ваші міцні та дорослі. Я хочу подякувати не тільки вам, тому що ризикували своїм життям заради іншої. Хочу подякувати всім, хто виховав вас такими маленькими, але вже великими людьми. Україна має майбутнє, яким ми можемо пишатися вже зараз і отримувати від цього гордість і задоволення. Ви молодці, вам аплодує наше держава. Дякую за кожне збережене вами наше життя" , – сказав Зеленський.

Так нагороду здобули 8 маленьких українців. Максим Бровченко із Бердянська малює картини, а зароблені гроші надсилає на допомогу ЗСУ. Саша Гуцал із Бучі, перебуваючи в окупації, дбав про молодшу сестричку та двох братів. Він сам виходив на пошуки продовольства та води. Єгор Шемет із Чернігівщини разом із бабусею місяць ховалась у льоху. Він дуже хоче допомогти одужати старшому братові, який злякався вибухів та перестав говорити. Також хлопчик мріє відремонтувати будинок, який зашкодили окупанти. Гліб Бондаренко із Харкова потрапив під ворожий ракетний обстріл біля житлового будинку. Цього року він планував вступати до харківського "Кадетського корпусу". Андрій Покраса з Київщини разом із батьком за допомогою дрона відстежував рух окупантів та передавав координати українським військовим.

Давид Понуляк із Запоріжжя займається козацьким бойовим мистецтвом "Спас". Хлопчик хоче бути сильним як тато, щоб у майбутньому захищати Батьківщину. Данило Сергєєв з Маріуполя з перших днів повномасштабної війни дбав про старших людей – приносив у підвали воду та їжу, готував у дворі. Також він допоміг чоловікові та його дочці вибратися зі зруйнованого будинку та надав першу медичну допомогу. Іринка Васильєва з Рівного втратила на війні батька та дядька. Дівчинка власноруч створює віночки та продає їх. Так вона зібрала вже 7 тисяч євро. На ці кошти разом із мамою вже придбала два тепловізори та автомобіль для ЗСУ.

Зазначимо, нагородження дітей відбулося у Маріїнському палаці. Ведучим заходу був відомий шоумен Юрій Горбунов.