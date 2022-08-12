Терехов: у Харкові не відкриватимуть школи з початком нового навчального року

Влада Харкова прийняла рішення не відкривати школи з початком нового навчального року через постійні обстріли з боку російських окупантів, повідомляє Новое время.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

Він уточнив, що школи у місті працюватимуть у режимі онлайн.

"Безперечно, ситуація напружена. Ми не відкриватимемо школи, школи працюватимуть у режимі онлайн-навчання. Звичайно, сьогодні є проблема, пов'язана з першокласниками, тими, хто йде до другого класу. Ми також намагатимемося їх навчати онлайн" . - Заявив він.

Він також додав, що цього року до першого класу піде близько 7 тисяч дітей.

За його словами, можливо, для першокласників буде розроблено програму в ігровій формі.

У ніч на п'ятницю, 12 серпня, війська РФ завдали чотирьох ракетних ударів по Харкову. Їх випустили із Білгорода.

Війська РФ практично щодня обстрілюють Харків, завдаючи ракетних ударів. 8 серпня окупанти вдарили по одному із густонаселених районів Харкова. Загинув один цивільний, ще один отримав поранення. Війська РФ обстріляли історичний центр міста Павлове Поле.

11 серпня один із снарядів російських окупантів потрапив у двір житлового будинку в центрі міста.