Нацбанк тимчасово забрав ліцензії у трьох страхових компаній

Національний банк тимчасово зупинив ліцензії трьох страхових компаній: АТ "Українська страхова компанія", страхової компанії "Надія" та стразової компанії "Спейр", повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Повідомляється, що ці страховики не надали на вимогу НБУ інформацію щодо:

дотримання обов’язкових фінансових нормативів;

прострочених зобов'язань за укладеними договорами страхування;

випадків порушення строків щодо врегулювання заявлених подій, що мають ознаки страхових (склад резерву заявлених, але невиплачених збитків).

Рішення про застосування цих заходів набудуть чинності 13 серпня. Компаніям дали термін усунути порушення до 12 вересня.

Усі три компанії надають послуги ризикового страхування.