Зеленський запропонував Раді продовжити мобілізацію та воєнний стан

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 12 серпня, вніс у Верховну Раду законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану, повідомляє Новое время.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Тексту законопроектів №7664 та №7665 на порталі поки немає.

Раніше народний депутат від Голосу Ярослав Железняк повідомив, що Рада найближчим часом продовжить дію воєнного стану вчетверте. Він припустив, що мобілізацію і воєнний стан продовжать ще на 90 днів.

Воєнний стан, який в Україні оголосили після початку повномасштабного вторгнення Росії, діє до 23 серпня. До цього ж дня має тривати загальна мобілізація. Військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну, окрім низки винятків.

З 1 жовтня 2022 року представниці деяких професій і спеціальностей повинні будуть стати на облік. Після цього на них як на військовозобов'язаних також поширюватиметься обмеження на виїзд.