Україна закликає світ не допустити судилища над захисниками Маріуполя

Українська влада закликала світових лідерів і міжнародні організації не допустити незаконного судилища над українськими захисниками в Маріуполі й відвідати полонених в Оленівці, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у спільній заяві сил безпеки та оборони щодо полонених захисників Маріуполя.

"Ми закликаємо увесь цивілізований світ не допустити анонсованого катами судилища у Маріуполі над українськими Захисниками та Захисницями. Вимагаємо негайно направити представників Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць, в яких утримують українських військовополонених, передусім – Оленівки" , — сказано у заяві.

Сили безпеки та оборони України заявляють, що здача в полон була єдиним способом порятунку бійців, які перебували на заводі "Азовсталь" у травні.

"Операція з порятунку 2,5 тисяч захисників Маріуполя була єдиним можливим варіантом, щоб зберегти життя нашим Героям. Альтернативи на кшталт екстракшн не було. Стояв вибір: операція з порятунку чи загибель на "Азовсталі" насамперед тяжкопоранених, адже запаси необхідних медикаментів закінчувалися" , – йдеться в заяві.

Важкопоранених вдалося врятувати першими під час обміну в червні: 144 особи, з яких 95 захисників Маріуполя, вже повернули. Більшість із них мали тяжкі поранення. Станом на зараз вони отримали необхідну медичну допомогу та реабілітацію.

"Усі державні інституції працюють над тим, щоб повернути Героїв Маріуполя та усіх українців, які перебувають у полоні ворога. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує працювати 24/7 для визволення українських Захисників та Захисниць із полону, розшуку осіб, які зникли безвісти за особливих обставин" , – заявляють сили безпеки та оборони.

Водночас, "Російська Федерація не дотримується зобов’язань, нехтує домовленостями, не визнає міжнародних норм і правил ведення війни".

Тож питання обміну полоненими є складним і чутливим.

Як повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, окупанти готують судилище над захисниками міста на 24 серпня, на День незалежності України, і поспіхом перетворюють камерну філармонію на тюрму.