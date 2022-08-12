Прес-офіцер: обстрілів Миколаєва поменшало завдяки ударам ЗСУ по складах

Завдяки ударам захисників України по російських складах кількість обстрілів Миколаєва знизилася, повідомляє Новое время.

Про це розповів прес-офіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону в п’ятницю, 12 серпня.

Плетенчук повідомив, що ситуація в області складна, але контрольована, а 12 серпня — 22-а доба з початку повномасштабної війни Росії, коли Миколаїв не зазнає ворожих обстрілів.

"Всі інші дні ми зазнавали обстрілів постійно… По області прилітає, але вони [окупанти] перейшли до більш застарілих систем озброєння — використовують переважно Смерчі та ствольну артилерію. До цього місто та всю область тероризували протиповітряними ракетами С-300, які завдавали чималих пошкоджень будинкам" , — сказав він.

За словами пресофіцера, зараз відчувається, що в російських окупантыв нестача боєкомплекту:

«Ми відчуваємо результат роботи далекобійної артилерії по їхніх складах — у Миколаєві трохи тихіше, але область обстрілюється. Все, до чого може дотягнутися РСЗВ Торнадо-С від лінії фронту, що пролягає фактично по межі областей, обстрілюється».

Наприкінці липня глава Міноборони України Олексій Резніков казав, що українські захисники за допомогою американських РСЗВ HIMARS знищили близько 50 складів російських військ із боєприпасами.