Держприкордонслужба показала знищення прикордонниками російського танка

Держприкордонслужба оприлюднило відео знищення прикордонниками російського танка, повідомляє Українська правда.

"Прикордонники мінусували ворожий танк. Він дуже дошкуляв нашим воїнам.

Російську бойову машину військовослужбовці спецпідрозділу Держприкордонслужби вполювали та знищили у тісній взаємодії з побратимами інших складових Сил оборони України на одному з напрямків, де ведуться активні бойові дії.

Від контакту з українськими захисниками у танка аж зірвало башту".

У повідомленні не вказується, де та коли було знищено танк.