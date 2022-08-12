Зеленський розповів папі Франциску про злочини Росії в Україні

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 12 серпня, провів переговори з папою римським Франциском, повідомляє Новое время.

У себе в Twitter глава держави повідомив, що розповів понтифіку про повномасштабну агресію Росії проти України та злочини країни-терориста.

"Ми вдячні понтифіку за молитви за Україну. Наш народ потребує підтримки світових духовних лідерів, які мають доносити до світу правду про жахіття, які агресор коїть в Україні" , — написав він.

Під час поїздки в Канаду 24 липня папа Франциск сказав, що дуже хоче поїхати в Київа. Перед цим понтифік заявив, що, на його думку, для візиту потрібен вдалий момент, щоб він не приніс більше шкоди, ніж користі.

У травні папа казав, що готовий був зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб спробувати зупинити війну в Україні, і просив передати це в Кремль, але не отримав відповіді.

Речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі НВ сказав, що українська сторона неодноразово запрошувала понтифіка в Україну. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що папа Франциск може приїхати будь-якого дня.