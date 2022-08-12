ОВА: росіяни вдарили 5 ракетами по Запоріжжю, є руйнування та поранена
Росіяни нанесли масований ракетний удар по Запоріжжю, зруйновано об’єкти інфраструктури, відомо про одну поранену, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.
"Близько 19:15 ворог наніс удар по місту Запоріжжя. Загалом випущено 5 ракет.
Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі обласного центру. Виникла пожежа. Наразі відомо про одну поранену жінку".
Старух додав, що інформація згодом буде уточнена.
Раніше у п'ятницю ввечері протиповітряна оборона збила російську ракету над селом Доманівка Миколаївської області.