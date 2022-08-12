Amnesty International відреагувала на дії росіян на ЗАЕС

Правозахисна організація Amnesty International констатувала, що розміщення російських військ на Запорізькій АЕС ставить під загрозу цивільне населення, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Amnesty International у Twitter.

"Росія використовує атомну електростанцію в Запорізькій області, Україна, як військову базу. Твердження, які ми отримуємо безпосередньо з Енергодару, – міста, розташованого поруч з атомною станцією, – красномовно говорять про жахливий вплив російської мілітаризації на цивільне населення".