ЗМІ: у Чорногорії чоловік влаштував стрілянину по перехожих, не менше 11 загиблих

У чорногорському селищі Медовина біля міста Цетіне чоловік влаштував стрілянину по перехожих. На даний момент відомо про 11 загиблих, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє місцеве видання nezavisne.com.

Повідомляється, що 34-річний чоловік влаштував безладну стрілянину, в тому числі по дітях. Поліція підтвердила загибель 11 осіб, ще кілька поранені. Також поранення отримав співробітник поліції.

Інциденту передував сімейний конфлікт, після якого чоловік розстрілював перехожих на вулиці. Нападник також стріляв у поліцію і загинув у перестрілці.

Четверо поранених були госпіталізовані в лікарню Цетіне, ще двоє в клінічний центр в Подгориці.

Місце пригода оточила поліція. Серед жертв є неповнолітні.

Нагадаємо, раніше в Чорногорії розгорівся скандал через те, що персонал російського кафе в Подгориці носить форму з символом "Z".