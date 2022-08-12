Міськрада: окупанти завдали ракетного удару по приватному сектору Краматорська

Російські війська ввечері 12 серпня завдали ракетного удару по приватному сектору Краматорська Донецької області, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко із посиланням на Краматорську міську раду.

"Удар по Краматорську. Знову приватний сектор. За попередньою інформацією, є жертви" , — написав Гончаренко.

Пізніше керівник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив у Telegram, що точно відомо про двох загиблих та 13 поранених цивільних.

Обстрілом пошкоджено щонайменше 20 будинків, спалахнула пожежа у приватному секторі.

На місці працюють правоохоронці та рятувальники.

Остаточні наслідки обстрілу ще доведеться встановити.

Нагадаємо, ввечері 12 серпня російські війська також завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок чого було зруйновано об'єкти інфраструктури. Також відомо про одну поранену.