Облрада: ЗСУ завдали нових ударів по мосту в районі Каховської ГЕС
Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що ЗСУ у п’ятницю, 12 серпня, завдали нових ударів по мосту в районі тимчасово захопленої Каховської ГЕС, повідомляє Новое время.
"Пересування техніки та озброєння греблею Каховської ГЕС вже неможливе", — сказав він в ефірі телемарафону.
Хлань уточнив, що раніше було знищено автомобільну дорогу через ГЕС, але там залишалася ще одна дорога через греблю.
"Сьогодні ЗСУ абсолютно ювелірно знищили й цей шлях", — розповів він.
Тепер, за його словами, в окупантів не залишилося більше шляхів постачання боєкомплектів та важкої техніки.
Раніше про удари українських сил по Антонівському та Каховському мостах у тимчасово окупованій Херсонській області повідомлялося 10 серпня.