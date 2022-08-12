Облрада: ЗСУ завдали нових ударів по мосту в районі Каховської ГЕС

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що ЗСУ у п’ятницю, 12 серпня, завдали нових ударів по мосту в районі тимчасово захопленої Каховської ГЕС, повідомляє Новое время.

"Пересування техніки та озброєння греблею Каховської ГЕС вже неможливе" , — сказав він в ефірі телемарафону.

Хлань уточнив, що раніше було знищено автомобільну дорогу через ГЕС, але там залишалася ще одна дорога через греблю.

"Сьогодні ЗСУ абсолютно ювелірно знищили й цей шлях" , — розповів він.

Тепер, за його словами, в окупантів не залишилося більше шляхів постачання боєкомплектів та важкої техніки.

Раніше про удари українських сил по Антонівському та Каховському мостах у тимчасово окупованій Херсонській області повідомлялося 10 серпня.