У Пентагоні розповіли, яку техніку РФ було знищено на аеродромі в Криму

У Пентагоні розповіли, які російські літаки було знищено у тимчасово окупованому Криму на аеродромі Саки, повідомляє Новое время.

Дані із закритого брифінгу Пентагону опублікував у Twitter журналіст Foreign Policy Джек Детч.

За даними США, цього тижня в Криму було знищено:

декілька російських винищувачів;

винищувачі-бомбардувальники;

літаки-розвідники;

склади із боєприпасами.

9 серпня на військовому аеродромі Саки біля Новофедорівки в окупованому Росією Криму пролунало кілька вибухів. Міноборони країни-агресора Росії стверджувало, що причиною вибухів стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів». Маріонетки Кремля в Криму заявили, що внаслідок вибухів загинула одна людина, 14 - постраждали.

За даними видання Forbes, внаслідок вибуху в Криму було знищено від 8 до 24 одиниць російської авіатехніки.