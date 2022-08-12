Залужний попросив Міноборони дозволити виїзд за кордон студентам - нардеп

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до Міністерства оборони з проханням на особливий період дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову під час мобілізації, зокрема студентам, повідомляє Новое время.

Про це у п'ятницю, 12 серпня, написала у Facebook народна депутатка від Слуги народу та членкиня освітнього комітету Юлія Гришина.

"Маємо важливий подарунок на День молоді від нашого найкращого головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного! Сьогодні Міністерство оборони отримало від нього звернення з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Це, зокрема, студенти!" – заявила нардепка.

За словами Гришиної, тепер рішення мають ухвалити міністр оборони Олексій Резніков та уряд.

Зараз студентам, які їдуть на навчання в закордонні виші, потрібно показати прикордонникам довідку з військкомату про відстрочку на шість місяців. Її можна отримати після постановки на облік, проходження медкомісії та надання документів, які б підтверджували право на відстрочку.

12 серпня президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану з 23 серпня ще на три місяці.

Під час воєнного стану військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну, окрім низки винятків.

З 1 жовтня 2022 року представниці деяких професій і спеціальностей повинні будуть стати на облік. Після цього на них як на військовозобов'язаних також поширюватиметься обмеження на виїзд.