Ткаченко пояснив, чому він проти демонтажу монумента Батьківщина-мати

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко проти демонтажу Батьківщини-мати, повідомляє Новое время.

В ефірі Радіо Свобода він пояснив, що ця пам'ятка є історією, візитною карткою Києва.

"Ця пам'ятка — вона унікальна, це очевидна історія, візитівка і Києва, і країни. І можна до нього по-різному ставитися, але переосмислення значення цієї пам'ятки, яку розфарбовували у синьо-жовтневі кольори, вішали на неї віночки і тощо... Своєрідний оберіг України, символ Батьківщини-матері, яка дивиться, до речі, на схід" , - заявив він.

За його словами, дискусія з приводу пам'яток радянського монументального мистецтва активізувалася ще напередодні війни в останні кілька років, і таких об'єктів чимало в Україні.

11 серпня Ткаченко заявив, що демонтаж герба СРСР з щита Батьківщини-матері у Києві може розпочатися наступного року.

7 липня Мінкульт разом із Міністерством цифрової трансформації запустив у додатку Дія опитування щодо нового символу на щиті Батьківщини-матері у Києві замість радянського герба. У голосуванні взяли участь 778 218 осіб, 85% із них підтримали заміну герба СРСР на тризуб. 9% проголосували за те, щоб зняти герб СРСР, 6% за те, щоб нічого не змінювати.