ОВА: росіяни весь день обстрілювали Сумську область, майже 200 прильотів

Росіяни 11 разів відкривали вогонь по територіях п’яти громад Сумської області. Зафіксовано майже 200 прильотів, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Росіяни обстріляли Юнівську громаду з мінометів – було 15 прильотів. Також було зафіксовано 17 прильотів із РСЗВ.

З артилерії окупанти обстріляли Хотинську громаду – 10 прильотів. Також вони здійснено авіаційний удар (один приліт) та відкрили вогонь з РСЗВ -10 прильотів. Внаслідок атаки спалено поле пшениці. Збитки підраховуються.

Ворог здійснив авіаудар по Миколаївській сільській громаді та два обстріли з РСЗВ, всього понад 60 прильотів.

Також росіяни обстріляли з мінометів Есманську громаду — було чотири прильоти з артилерії (імовірно САУ) - 37 прильотів. Увечері ворог знову відкрив вогонь по громаді з мінометів – чотири прильоти. Внаслідок атак пошкоджено щонайменше два домогосподарства, паркан та господарські будівлі.

Окупанти обстріляли з артилерії Шалігінську громаду — було чотири прильоти, а також із реактивної артилерії — 30 прильотів.

Постраждалих серед людей нема, додав Живицький.