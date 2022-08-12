Мер: зросла кількість загиблих через обстріл Краматорська

Поранена в результаті обстрілу Краматорська жінка померла в лікарні. Таким чином, кількість жертв вечірнього обстрілу збільшилася до трьох осіб, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

Також раніше повідомлялося про 13 поранених мирних жителів. Крім того, зафіксовано пошкодження щонайменше 20 будинків і пожежа в приватному секторі. Правоохоронці та рятувальники продовжують роботи на місці події.

Нагадаємо, що раніше голова міста Олександр Гончаренко повідомив про обстріл міста.

Також вночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську, в результаті чого були зафіксовані руйнування.