YouTube готує до запуску інтернет-магазин

YouTube готується до запуску платформи з купівлі платних підписок на потокове відео. У компанії свій новий вид бізнесу називають інтернет-магазином, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це пише The Wall Street Journal.

YouTube відновив переговори з розважальними компаніями про участь у платформі, яку всередині компанії називають "магазином каналів". Платформа знаходиться в розробці не менше 18 місяців і може бути запущена вже цієї осені.

Оскільки більше споживачів відмовляються від кабельного або супутникового телебачення та переходять на потокові послуги на основі підписки, запланований запуск дозволить YouTube приєднатися до таких компаній, як Roku та Apple, щоб розповсюджувати вміст за підпискою. В YouTube мають намір завоювати частку вже переповненого ринку потокового мовлення.