В Україну прибуло судно під навантаження зерном для Африки – Кубраков

У порт "Південний" в Одеській області прибуло судно під навантаження зерном для Африки. Балкер вийде в море в складі одного з найближчих караванів, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Судно BRAVE COMMANDER під прапором Ліберії було зафрахтовано Всесвітньою продовольчою програмою ООН з перевезення продовольства в Ефіопію.

Всесвітня продовольча програма закупила перші 30 тисяч тонн української пшениці. Максимальна місткість зафрахтованого судна - 23 тисячі тонн. Залишок буде найближчим часом завантажений і відправлений на іншому судні.