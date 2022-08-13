Частину України накриють потужні зливи: де очікувати негоди
Сьогодні, 13 серпня, погода в Україні буде вологою, більшу частину областей накриють зливи з грозами, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
За даними синоптиків, сьогодні практично у всіх регіонах країни прогнозуються дощі, на заході - зливи. Крім того, очікуються грози та шквали.
Сухо буде лише у Донецькій та Луганській областях. Вітер переважно північно-східний, з поривами до 7-12 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +16 +18, вдень +25 +27 градусів;
- на заході вночі +13 +15 градусів, а вдень +22 +26;
- у східних областях вночі +19 +21, вдень +33 +35 градуси;
- на півдні країни вночі +20 +22 градуси, а вдень +29 +31;
- у центральних областях вночі +16 +18, вдень +25 +27 градусів.
Погода в Києві
У столиці сьогодні вдень та вночі прогнозується грозовий дощ. Вітер північно-східний до 12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +17 +19, а вдень +26 +28 градусів.