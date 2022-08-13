Блінкен відреагував на погрози окупантів страчувати полонених іноземців

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія зобов’язана дотримуватися міжнародного гуманітарного права, включаючи права і захист військовополонених, повідомляє Новое время.

"Ми стурбовані повідомленнями про те, що окупаційна влада на сході України звинувачує громадян Великобританії, Швеції та Хорватії. Росія та її маріонетки зобов’язані дотримуватися міжнародного гуманітарного права, включаючи права та захист, що надаються військовополоненим" , — написав Блінкен.

У п’ятницю, 12 серпня, так званий «верховний суд ДНР» підтвердив, що 15 серпня розпочнеться кримінальний процес щодо п’яти іноземців, які воювали на боці України.

На лаві підсудних громадянин Швеції Матіас Густавссон, Хорватії - Векослав Пребіг, а також піддані Великобританії - Джон Хардінг, Ендрю Хілл та Ділан Хілі.

Окупанти погрожують засудити іноземців до страти за участь у війні на боці України.

У липні 2022 року британець Хардінг заявляв, що йому може загрожувати страта.