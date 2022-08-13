ОВА: війська РФ вдарили по двох районах Дніпропетровської області

Окупанти вночі 13 серпня з "Градів" і "Ураганів" обстріляли два райони Дніпропетровської області – Нікопольський і Криворізький, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У Нікополі зафіксовані Прильоти 30 реактивних снарядів з "Градів". У місті пошкоджені 11 багатоповерхових і 13 приватних будинків, а також дитячий садок.

В результаті обстрілу виведений з ладу газопровід і лінія електропередач. На місці працюють аварійні бригади, люди не постраждали.

По Криворізькому району ворог вдарив з "Ураганів". Влучив у Зеленодольську та Апостолівську громади. На щастя, без руйнувань і постраждалих.

Раніше ми писали, що вночі 13 серпня російські війська обстріляли Харків. Пошкоджено центр, Немишлянський та Слобідський райони.