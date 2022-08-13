Гайдай: на Луганщині окупанти за їжу виманюють дані про чоловіків

В окупованих містах Луганщини росіяни вдаються до нових методів примусової мобілізації. Вони чергують біля під'їздів та виманюють у пенсіонерів в обмін на продукти інформацію про чоловіків призовного віку, повідомляє Новое время.

Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Під час обходів багатоповерхівок окупанти втираються в довіру до літніх людей, пропонуючи тим невеличкі суми грошей або харчі в обмін на інформацію про чоловіків призовного віку" , — йдеться в повідомленні.

Також окупанти залишають на чергування біля закритих під'їздів військових, які чекають, що хтось із мешканців чоловічої статі або вийде, або спробує повернутися додому.

Зазначено, що більшість із тих, хто займається примусовим призовом, пересуваються в середині міст виключно у балаклавах, аби не впізнали сусіди та знайомі, на яких вони й полюють.