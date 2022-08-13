У Сербії розповіли, коли країна приєднається до санкцій проти РФ

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що для вступу в ЄС його країні доведеться гармонізувати свою політику з політикою блоку, в тому числі і щодо санкцій, повідомляє Європейська правда.

"Деякі люди отримували голоси, тому що вводили громадян в оману, що вони тверді і жорсткі, а після виборів було зрозуміло, що жорсткий тільки той, хто не погрожував і не говорив про це. Я досить відповідальна людина. Я намагався берегти свою політику" , - сказав він.

Вучич підкреслив, що його політика не полягає в лестощах своєму народу, тому він не розуміє, навіщо йому лестити посольствам.