У Сербії розповіли, коли країна приєднається до санкцій проти РФ
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що для вступу в ЄС його країні доведеться гармонізувати свою політику з політикою блоку, в тому числі і щодо санкцій, повідомляє Європейська правда.
"Деякі люди отримували голоси, тому що вводили громадян в оману, що вони тверді і жорсткі, а після виборів було зрозуміло, що жорсткий тільки той, хто не погрожував і не говорив про це. Я досить відповідальна людина. Я намагався берегти свою політику", - сказав він.
Вучич підкреслив, що його політика не полягає в лестощах своєму народу, тому він не розуміє, навіщо йому лестити посольствам.
"Коли вони скажуть нам, що у нас залишилося шість місяців до приєднання до ЄС, ми повністю гармонізуємо нашу політику з їхньою, тому що це наш обов’язок зробити так", - заявив Вучич, коментуючи питання про можливість приєднання Сербії до санкцій проти Росії.