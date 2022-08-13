Британська розвідка оцінила, як удари ЗСУ по мостах вплинули на сили РФ

Навіть якщо військам РФ вдасться суттєво відремонтувати мости на півдні окупованої України, вони залишаться ключовою вразливістю. Оскільки наземне забезпечення кількох тисяч їх військ на західному березі, ймовірно, залежить лише від двох понтонних пунктів переправи, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це йдеться у зведенні розвідки Міністерство оборони Великобританії.

У британській розвідці нагадують, що два головні автомобільні мости, що забезпечують доступ до окупованої території на західному березі Дніпра в Херсонській області, зараз, ймовірно, не використовуються для цілей значного військового постачання.

Крім того, 10 серпня українські військові задали високоточні удари, чим, ймовірно, зробили переправу через Дніпро в Новій Каховці непридатною для проїзду важкої військової техніки.

Також там зазначають, що останніми днями Росії вдалося провести лише поверхневий ремонт пошкодженого Антонівського автодорожнього мосту, який, ймовірно, залишається структурно підірваним.

Разом з тим минулого тижня магістральний залізничний міст під Херсоном також отримав додаткові пошкодження, тож з кінця липня Росія використовує понтонну переправу біля залізничного мосту як основний шлях постачання військових.

"З огляду на обмежений ланцюжок постачання, розмір будь-яких запасів, які Росії вдалося створити на західному березі, ймовірно, буде ключовим фактором витривалості сил" , - пояснюють в розвідці Великобританії.

Нагадаємо, що вчора ЗСУ влучили в останній четвертий міст, що з'єднував Правий і Лівий берег. Тобто у росіян більше немає ніякої можливості повноцінно перекидати свою техніку.