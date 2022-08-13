Турецький експорт до РФ у першому півріччі досягнув восьмирічного максимуму

Експорт турецьких товарів до Росії у першому півріччі досяг максимуму в майже 3 млрд доларів, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Bloomberg.

Міністр транспорту Туреччини Аділь Караісмаїлоглу зазначив, що зростання торгівлі автомобілями з Росією на 58% за перші чотири місяці 2022 року є доказом зростання матеріально-технічної потужності країни.

За даними державної статистичної служби TurkStat, це лише один із прикладів ширшого зростання турецького експорту до Росії, який у першому півріччі досяг восьмирічного максимуму у 2,91 млрд доларів.

Для самої Туреччини це добра новина, оскільки президент Реджеп Таїп Ердоган зацікавлений у збільшенні експорту в рамках того, що він називає "новою економічною моделлю". Однак це розчарує союзників Туреччини по НАТО в США та Європі, які намагалися виступити єдиним фронтом, щоб ізолювати російську економіку за допомогою санкцій.

Туреччина не ввела санкцій проти Росії, намагаючись натомість збалансувати свої відносини з обома сторонами війни: вона постачає Україні ударні безпілотники, водночас заохочуючи російські інвестиції.