У Генштабі повідомили про втрати військ РФ в Україні

Генеральний штаб ЗСУ повідомив﻿ про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 13.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 43 400 (+200) осіб ліквідовано,

танків – 1 856 (+7),

бойових броньованих машин – 4 115 (+7),

артилерійських систем – 978 (+3),

РСЗВ – 261,

засобів ППО – 136,

літаків – 233,

вертольотів – 193,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 779 (+1),

крилатих ракет – 187 (+2),

кораблів/катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 036 (+15),

спеціальної техніки – 91 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках, зазначили у Генштабі.