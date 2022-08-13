У Генштабі повідомили про втрати військ РФ в Україні
Генеральний штаб ЗСУ повідомив про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 13.08 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 43 400 (+200) осіб ліквідовано,
- танків – 1 856 (+7),
- бойових броньованих машин – 4 115 (+7),
- артилерійських систем – 978 (+3),
- РСЗВ – 261,
- засобів ППО – 136,
- літаків – 233,
- вертольотів – 193,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 779 (+1),
- крилатих ракет – 187 (+2),
- кораблів/катерів – 15,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 036 (+15),
- спеціальної техніки – 91 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках, зазначили у Генштабі.