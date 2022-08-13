У Генштабі повідомили про втрати військ РФ в Україні

У Генштабі повідомили про втрати військ РФ в Україні
Фото: Facebook

Генеральний штаб ЗСУ повідомив﻿ про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 13.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 43 400 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків – 1 856 (+7),
  • бойових броньованих машин – 4 115 (+7),
  • артилерійських систем – 978 (+3),
  • РСЗВ – 261,
  • засобів ППО – 136,
  • літаків – 233,
  • вертольотів – 193,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 779 (+1),
  • крилатих ракет – 187 (+2),
  • кораблів/катерів – 15,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 036 (+15),
  • спеціальної техніки – 91 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках, зазначили у Генштабі.

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