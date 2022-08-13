ОВА: окупанти обстріляли прикордоння Сумської області

Російська армія в черговий раз обстріляла прикордоння Сумської області. Вранці 13 серпня ворог вдарив по Шосткинському району, пише Руслан Гаращенко, РБК-Україна.

Про це заявив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Вранці росіяни почали гатити по Шосткинському району: з половини дев'ятого, з мінометів і артилерії" , - розповів він.

Зазначається, що під ворожим вогнем опинилися природоохоронні території.

Нагадаємо, вчора росіяни 11 разів відкривали вогонь по територіях п'яти громад Сумської області. Зафіксовано майже 200 прильотів.

Днем раніше окупанти випустили по області близько 200 мін і снарядів.