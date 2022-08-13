The Economic Times: Індія відмовила РФ у створенні альтернативи SWIFT

Індійські банки не бажають підтримувати запропоновану РФ інтеграцію двох систем обміну повідомленнями, оскільки це може бути виглядати як спроба обійти санкції США проти російських банків, повідомляє Обозреватель.

Про це пише індійське видання The Economic Times із посиланням на високопоставленого банкіра.

Це питання виникло минулого тижня, коли індійські та російські банкіри провели зустріч, щоб обговорити деталі "торгівлі рупіями".

"Російські банки, які досі не торкнулися санкцій США, не мають філії в Індії. Як тільки такий банк потрапить під санкції, його офіс у Росії захоче знайти спосіб зв'язку через захищений канал з індійськими банками, де має рахунки vostro. Тому вони вважають, що російська система обміну повідомленнями має бути підключена до SFMS. Електронна пошта не вважається безпечним способом обміну платіжними реквізитами, і жоден банк більше не використовує факс" , – сказав інший банкір.

SFMS ("Структурована система обміну повідомленнями") – індійська система обміну повідомленнями. Забезпечує внутрішньо- та міжбанківську передачу повідомлень.

Проте банки з Індії не хочуть використати інтегровану платіжну систему для роботи з російським банком, який перебуває під санкціями США.

"Застрягли б депозити російського банку у разі санкцій – питання гіпотетичне наразі. Але прив'язка SFMS до російської системи може розглядатися як спосіб обійти санкції США і мати справу з російським банком, який знаходиться під санкціями" , – сказало джерело в галузі.

При цьому середні та дрібні російські банки, які ще не зіткнулися з санкціями та готові відкривати рахунки в Індії, побоюються наслідків санкцій у майбутньому.

"Деякі індійські державні та приватні банки звернулися до РБІ (Резервний банк Індії – Центробанк. – Ред.) за відкриттям рахунків гостро в російських банках. Поки неясно, чи хтось отримав дозвіл" , – сказав інший банкір.

На відміну від угоди про розрахунки з торгівлі між Індією та Іраном (після введення санкцій проти Ірану), жоден банк в Індії не був призначений вузловою установою через наслідки повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Як альтернатива Індія пом'якшила правила використання рахунків vostro після кількох місяців обговорень.