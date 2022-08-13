Кім та генерал Марченко анонсували "певні результати"
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та генерал Дмитро Марченко, який займається обороною області, анонсували найближчим часом "певні результати" та пообіцяли розповісти про них, повідомляє Українська правда.
Про це Кім сказав у відеозверненні.
"Генерал Марченко на місці у місті-герої Миколаєві. Працюємо, роботи вистачає всім. Чим займаємося – говорити не можу та й не треба, бо це шкодить.
І в інформаційному полі, вибач, я за Дмитра Олександровича (Марченка – ред.) скажу, що коментарів не буде найближчим часом до певних результатів", – повідомив він.
Наприкінці липня стало відомо, що генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який до квітня керував обороною Миколаєва, повернувся до Миколаївської області для виконання низки завдань.