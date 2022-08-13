Fitch та S&P погіршили рейтинг України до обмеженого дефолту

Агентства Fitch та S&P погіршили кредитні рейтинги України у зв'язку з відстроченням платежів за держборгом. Зокрема, Fitch знижує рейтинг держави до RD (restricted default). А всі випуски облігацій – у D, раніше вони розміщувалися на рівні C, повідомляє Обозреватель.

"Запит згоди на відстрочку погашення зовнішнього боргу України на два роки був узгоджений з необхідною часткою власників облігацій і набув чинності 11 серпня. Fitch вважає, що це завершення обміну проблемних боргів (DDE), і тому знизило рейтинг до RD, а рейтинг порушених інструментів – до D, обидва з C.

Згідно з суверенними критеріями Fitch, реструктуризація комерційного боргу, яка тягне за собою суттєве скорочення умов, наприклад, відстрочення виплати відсотків або основної суми, і необхідна для запобігання традиційному дефолту з платежів, є DDE" , – йдеться у заяві Fitch.

Своєю чергою, S&P визначив рейтинг України як SD (selective default). Євробондів – на рівні D.

Як відомо, кредитори України погодилися надати відстрочку з виплат боргу та відсотків щодо єврооблігацій. Українська сторона просила про "паузу" на два роки. Група кредиторів дала згоду на зупинення обслуговування боргу з 1 серпня 2022 року до кінця 2023-го, однак із правом продовження ще на рік.

"Ми, як офіційні двосторонні кредитори України, маємо намір забезпечити узгоджене призупинення обслуговування боргу України з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року, з можливістю додаткового продовження на рік" , – йдеться у спільній заяві групи офіційних кредиторів України (Канада, Франція, Німеччина, Японія, Великобританія та США).

Передбачається, що таке рішення заощадить Україні близько $3 млрд лише на погашенні самого боргу (без урахування відсотків). Проте рейтингові агенції вважають, що це дефолт.