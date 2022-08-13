МВС: в Україні необхідно розмінувати близько 270 тисяч квадратних кілометрів

В Україні гуманітарного розмінування потребує територія площею близько 270 тисяч квадратних кілометрів. Це включно з тимчасово окупованими територіями, повідомляє Новое время.

Про це йшлося під час зустрічі представників Міністерства внутрішніх справ України та посольства Британії.

"Сторони обговорили можливості розв’язання проблем гуманітарного розмінування. Наразі такого розмінування потребує територія площею близько 270 тисяч квадратних кілометрів, включно з тимчасово окупованими територіями" , — зазначається у повідомленні.

Таким чином, повне розмінування забруднених вибухонебезпечними предметами територій триватиме 5−10 років.

Окрім можливості розв’язання проблем гуманітарного розмінування деокупованих територій України, під час цієї робочої зустрічі заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян та аташе з питань оборони Великої Британії при посольстві України комодор авіації Пітер Кракрофт обговорили та підготовку військових спеціалістів Національної гвардії. Зокрема йшлося про залучення до тренувань офіцерів та командного складу підрозділів та військових частин НГУ.