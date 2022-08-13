В Україні запустять електронну чергу для перетину кордону
В Україні з'явиться електронна черга для перетину кордону. Це зменшить черги у пунктах пропуску та допоможе бізнесу, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Кабінет міністрів працює над розбудовою прикордонної інфраструктури. Одне з найголовніших завдань - прискорення проходження на пунктах пропуску людей, автівок і вантажів. Це допоможе цивільним, а також активізує бізнес і збільшить товарообіг.
Тому в уряді планують запустити нову державну послугу "електронна черга" на кордоні.
Також Кабмін має намір:
- створити сучасні сервісні зони для вантажівок та водіїв біля прикордонних пунктів пропуску;
- облаштувати такі зони за стандартами ЄС по всі території країни;
- розширити пропускну спроможність прикордонних пунктів, закупити обладнання для цього.
Крім того, уряд розробляє план для облаштування прикордонної інфраструктури за рахунок кредитних і грантових коштів партнерів, зокрема Польщі.