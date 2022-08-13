У Британії проходить 24-годинний страйк машиністів потягів

Пасажирів британської залізниці попередили про масові перебої роботи транспорту у ці вихідні, оскільки в суботу машиністи проводять страйк, повідомляє Європейська правда.

Члени профспілки Aslef у дев'яти залізничних компаніях страйкують 24 години, що паралізує великі частини мережі - деякі райони країни не мають залізничних послуг.

Серед десятків тисяч постраждалих пасажирів - футбольні вболівальники, туристи та відпочиваючі.

Хоча компанії, які не беруть участь у страйку, продовжуватимуть обслуговувати потяги, очікується, що вони будуть більш зайняті, ніж зазвичай.

Страйк також вплине на потяги, які будуть працювати вранці в неділю, 14 серпня, а тим, хто планує подорож, буде запропоновано розглянути можливість розпочати свою подорож пізніше.

Страйк відбувається напередодні нових протестів, запланованих на найближчі тижні на тлі загострення суперечок щодо робочих місць, оплати та умов праці.

Aslef влаштовуватиме пікети біля залізничних станцій, і чиновники кажуть, що очікують продовження підтримки з боку громадськості, незважаючи на наслідки акції.

Мік Вілан, генеральний секретар Aslef, сказав, що залізничні компанії не можуть запропонувати підвищення зарплати без дозволу Міністерства транспорту, і він попередив, що якщо незабаром довготривала суперечка не буде вирішена, то, швидше за все, буде оголошено нові страйки. .

Два тижні тому близько 5000 машиністів Британії вийшли на страйк в рамках кампанії за підвищення зарплат після того, як рівень інфляції в країні досяг найвищого рівня за 40 років.