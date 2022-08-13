У Києві планують облаштувати зупинки-укриття
У Києві за прикладом інших міст задумали зробити безпечні зупинки-укриття через загрозу ракетних ударів. Зараз влада формує список найлюдяніших місць, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
Про це йдеться у відповідному рішенні міськради.
Влада поясняє, що розглядає досвід Ізраїля, де побудували безпечні бетонні зупинки, щоб громадяни змогли швидко після оголошення повітряної тривоги сховатися.
Тому у Києві хочуть збудувати подібні укриття у межах зупинок громадського транспорту, де часто скупчуються жителі столиці. Департаменту транспортної інфраструктури доручили за місяць сформувати перелік місць із найбільшим скупченням людей.
Також столична влада хоче обладнати зупинки-укриття безкоштовним інтернетом.
Нагадаємо, що першим про будівництво бетонних зупинок заявив Харків. Пізніше про таку ініціативу заговорили у Кропивницькому.