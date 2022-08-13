Словаччина планує передати Україні винищувачі "МіГ-29" – міністр

Словаччина наступного місяця припинить використання винищувачів МіГ-29, які планує передати Україні, заявив міністр оборони країни Ярослав Надь, повідомляє місцевий телеканал RTVS 13 серпня, повідомляє Корреспондент.

У липні повідомлялося, що 11 літаків Словаччина планувала передати Україні до кінця серпня. Імовірно, що Збройні сили України отримають їх у вересні.

В обмін Братислава отримає гроші від Євросоюзу або бойову техніку від НАТО. Надж не розповів жодних подробиць, але наголосив, що вартість винищувачів обчислюються сотнями мільйонів євро.

Винищувач МіГ-29 є радянською багатоцільовою розробкою четвертого покоління. Він призначений для знищення керованими ракетами та вогнем з бортової гармати всіх типів повітряних цілей у простих та складних метеоумовах, а також для ураження наземних цілей.