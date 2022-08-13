До Італії з України прибув перший корабель з кукурудзою та соєю
До італійського містечка Равенна прибув перший суховантаж з України. Корабель транспортував кукурудзу та сою, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Італії.
"Надзвичайно задоволені прибуттям з України в Равенну першого корабля з вантажем кукурудзи та сої. Італія підтримує всі можливі зусилля, спрямовані на харчову безпеку у світі та Середземномор'ї й імплементацію Угоди про експорт зерна, підтримуючи опір Києва", - пише МЗС Італії.