До Італії з України прибув перший корабель з кукурудзою та соєю

До італійського містечка Равенна прибув перший суховантаж з України. Корабель транспортував кукурудзу та сою, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Італії.

"Надзвичайно задоволені прибуттям з України в Равенну першого корабля з вантажем кукурудзи та сої. Італія підтримує всі можливі зусилля, спрямовані на харчову безпеку у світі та Середземномор'ї й імплементацію Угоди про експорт зерна, підтримуючи опір Києва" , - пише МЗС Італії.