Росія збільшує постачання газу в Угорщину

Газпром почав постачати Угорщині додаткові обсяги газу, які мають розв’язати проблеми з енергопостачанням у зимовий період, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Bloomberg.

Як зазначали у МЗС Угорщини, з 12 серпня "Газпром" збільшив потік газу на 2,6 млн кубометрів на день до кінця серпня. Для постачання газу Росія використовує "Турецький потік", що пролягає крізь Балкани.

У Будапешті додали, що наразі тривають перемовини з продовженням додаткового постачання ще на вересень. Угорщина прагне придбати 700 млн кубометрів додаткового природного газу понад обсяги, зазначені в багаторічному контракті з "Газпромом", щоб збільшити свої запаси палива.