У Приват24 з'явились нові функції: що додалось
ПриватБанк запустив чотири нові функції у додатку Приват24. Зокрема, у вебверсії застосунку тепер можна оформити міжнародне страхування для виїзду за кордон, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.
Нові функції
- Інвойси Payoneer для фрилансерів: можна виставляти інвойси контрагентам через Приват24.
- Зміна ліміту на картці юніора: тепер користувачі можуть подавати заявки на зміну ліміту картки через меню "Гаманець". Батькам надходить запит на підтвердження у додатку.
- "Зробив - заробив": сервіс з'явився у веб-версії Приват24. Завдяки ньому батьки можуть ставити дитині завдання та призначати винагороду за їхнє виконання. Якщо виконання підтверджено, дитина отримує грошову винагороду на картку юніора.
- Міжнародне страхування для виїзду за кордон "Зелена картка": оформити страхування можна на строк від 15 днів до 1 року тепер можна і у веб-версії Приват24.