Захід накриє дощами, а схід спекою – прогноз погоди

В Україні сьогодні, 14 серпня очікуються дощі на заході. При цьому вдень стовпчики термометрів сягнуть +36 на сході, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

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Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні протягом доби дощитиме на заході. Також невеликі опади очікуються у Вінницькій та частково південних областях. На решті територій країни буде переважно суха погода.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +17 +22, вдень +27 +30 градусів;

на заході вночі +14 +17 градусів, а вдень +23 +30;

у східних областях вночі +20 +24, вдень +32 +36 градусів;

на півдні країни вночі +18 +21 градус, а вдень +28 +33;

у центральних областях вночі +17 +21, вдень +27 +32 градуси.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Стовпчики термометрів в нічний час покажуть +18 +20 градусів, а вдень +28 +30. Вітер східний, 7-12 м/с.