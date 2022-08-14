Розвідку США закликали оцінити збитки країні від зберігання Трампом документів
Члени Палати представників Керолін Мелоні і Адам Шифф закликали директора Національної розвідки США Евріл Хейнс оцінити збиток від зберігання Дональдом Трампом секретних документів у своєму маєтку, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
"Поведінка колишнього президента Трампа потенційно поставила нашу національну безпеку під серйозну загрозу. Це питання вимагає детального аналізу на додаток до розслідування з боку правоохоронних органів",— йдеться в листі представників Конгресу США.
Раніше повідомлялося, що ФБР при обшуках у Трампа виявило 11 комплектів секретних документів. Частина з них була позначена як цілком секретні і призначалися для доступу тільки в спеціальних державних установах.