Розвідку США закликали оцінити збитки країні від зберігання Трампом документів

Члени Палати представників Керолін Мелоні і Адам Шифф закликали директора Національної розвідки США Евріл Хейнс оцінити збиток від зберігання Дональдом Трампом секретних документів у своєму маєтку, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Поведінка колишнього президента Трампа потенційно поставила нашу національну безпеку під серйозну загрозу. Це питання вимагає детального аналізу на додаток до розслідування з боку правоохоронних органів" ,— йдеться в листі представників Конгресу США.

Раніше повідомлялося, що ФБР при обшуках у Трампа виявило 11 комплектів секретних документів. Частина з них була позначена як цілком секретні і призначалися для доступу тільки в спеціальних державних установах.