У Німеччині через санкції застрягли десять російських літаків

На аеродромах Німеччини залишаються десять літаків, що належать російським власникам або контрольованих РФ, повідомляє Deutsche Welle.

Про це свідчать дані Федерального міністерства транспорту Німеччини.

Ці літаки не можуть залишити країну через санкції: ФРН закрила своє небо для російської авіації 27 лютого, через три дні після початку повномасштабного військового вторгнення Росії до України.

В основному йдеться про невеликі машини: бізнес-джети або літаки, що використовуються для чартерних рейсів. У Лейпцигу знаходяться три Ан-124, у Кельні – Bombardier BD-100-1A10 Challenger 300 та Boeing 737, у Франкфурті-Хані – Boeing 747, у Баден-Бадені – Cessna 750 Citation X, два Embraer ERJ-B3 BD-700-1A10 Global Express XRS. У Мюнхені знаходиться лайнер Airbus A320, який колись орендував російська авіакомпанія – рішення про його подальшу долю має ухвалити власник.

"Оскільки машини підлягають забороні на зліт та політ через режим санкцій ЄС, вони не можуть використовуватися власником і не можуть бути вивезені в інше місце" , - пояснили у Мінтрансі ФРН.

При цьому відомство уточнило, що російські літаки можуть отримувати лише базове обслуговування, наприклад, для захисту від несанкціонованого доступу до них. Будь-яке інше техобслуговування заборонено, як і надання запчастин.

13 липня американська газета The Washington Post написала, що російські авіакомпанії досі не повернули понад 400 пасажирських літаків, які взяли в лізинг за кордоном. З 515 лайнерів, які перебували в лізингу на момент введення санкцій проти Росії за війну в Україні, власники змогли отримати лише близько 80. Сума страхових претензій досягла 10 млрд доларів.