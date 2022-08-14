Німеччина заповнила свої газові сховища на 75%, випередивши графік

Газосховища Німеччини заповнені вже на 75,43%, повідомили компанії-оператори. Згідно з ухваленим у травні регламентом ЄС про зберігання газу, позначки в 75% планувалося досягти до 1 вересня, повідомляє Deutsche Welle.

За даними Асоціації німецьких операторів систем зберігання газу та водню INES, прискорити заповнення сховищ вдалося внаслідок зниження споживання газу влітку та збільшення обсягів імпорту блакитного палива із північно-західної Європи.

Регламент Євросоюзу передбачає, що німецькі сховища мають бути заповнені не менш як на 85% до 1 жовтня та не менш ніж на 95% - до 1 листопада. Однак, якщо нинішні темпи збережуться, цих цілей також вдасться досягти раніше. За планом ЄС, збільшені запаси газу мають дозволити компенсувати будь-які коливання газового ринку, аж до повного припинення постачання газу з Росії.

На тлі війни в Україні та введених проти РФ санкцій "Газпром" уже знизив обсяг експорту газу до європейських країн. Так, постачання газу Північним потоком з 27 липня було скорочено до 20 відсотків від його пропускної потужності. "Газпром" пояснив це ремонтними роботами. При цьому Росія збільшила постачання газопроводом "Трансгаз", що проходить через Україну і Словаччину.

У рамках боротьби з енергетичною кризою Європейський Союз не лише заповнює газосховища. 9 серпня набув чинності надзвичайний план щодо скорочення споживання природного газу. Він передбачає, що всі країни ЄС добровільно скоротять споживання газу на 15 відсотків з початку серпня до березня 2023 року, у порівнянні з середнім споживанням за останні п'ять років у цей період.

За підрахунками Єврокомісії, таким чином країни Євросоюзу мають загалом заощадити 45 млрд кубометрів газу. Зокрема, Німеччині доведеться скоротити своє споживання газу приблизно на 10 млрд кубометрів, щоб досягти мети в 15 відсотків. Якщо цього зробити не вдасться, то на тлі широкомасштабного дефіциту поставок наступним кроком може стати оголошення тривоги в усьому ЄС та запровадження обов'язкових цільових показників щодо зниження споживання газу.