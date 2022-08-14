ОК "Південь": війська РФ намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Херсонщині

ЗСУ знищили 15 росіян, ворожий танк Т-72 та два склади ворожих боєприпасів в Музиківці та Новій Каховці на Херсонщині, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні ОК "Південь".

Повідомляється, що "зменшено окупаційне військо на 15 рашистів, танк Т-72 та ще чотири одиниці броньованої та автомобільної техніки. В Музиківці та Новій Каховці знищено два склади ворожих боєприпасів".

Росіяни намагалися вести розвідку лінії узбережжя з моря з допомогою "Орлана-10", але пострілом Збройних сил він "був з літального апарату модифікований в підводний". Остаточні втрати ворога — дорозвідуються.

Наша авіація завдала два удари по опорних пунктах ворога в Баштанському районі.

Російські окупанти спробували провести штурмові дії в напрямку селища Лозове у Херсонській області. Намагання ворога успіху не мали.

Загарбники також завдали 5 авіаційних ударів по позиціях ЗСУ на лінії зіткнення. Внаслідок цих атак противника жоден український військовий не постраждав.

"З важкої ствольної артилерії 152-го калібру ворог обстріляв Кошове та Новогригорівське вздовж адмінмежі Херсонської та Дніпропетровської областей. В обох випадках снаряди влучили по сільськогосподарським угіддям. Втрат і руйнувань не зафіксовано" , — зазначили в ОК "Південь".

У Чорному морі нині перебуває два російські судна з "Калібрами". На бойовому чергуванні також один великий десантний корабель окупантів.

Українські військові зазначили, що ворог тримає напоготові до застосування 16 високоточних крилатих ракет.