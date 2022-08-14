ОК "Південь": війська РФ намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Херсонщині
ЗСУ знищили 15 росіян, ворожий танк Т-72 та два склади ворожих боєприпасів в Музиківці та Новій Каховці на Херсонщині, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні ОК "Південь".
Повідомляється, що "зменшено окупаційне військо на 15 рашистів, танк Т-72 та ще чотири одиниці броньованої та автомобільної техніки. В Музиківці та Новій Каховці знищено два склади ворожих боєприпасів".
Росіяни намагалися вести розвідку лінії узбережжя з моря з допомогою "Орлана-10", але пострілом Збройних сил він "був з літального апарату модифікований в підводний". Остаточні втрати ворога — дорозвідуються.
Наша авіація завдала два удари по опорних пунктах ворога в Баштанському районі.
Російські окупанти спробували провести штурмові дії в напрямку селища Лозове у Херсонській області. Намагання ворога успіху не мали.
Загарбники також завдали 5 авіаційних ударів по позиціях ЗСУ на лінії зіткнення. Внаслідок цих атак противника жоден український військовий не постраждав.
"З важкої ствольної артилерії 152-го калібру ворог обстріляв Кошове та Новогригорівське вздовж адмінмежі Херсонської та Дніпропетровської областей. В обох випадках снаряди влучили по сільськогосподарським угіддям. Втрат і руйнувань не зафіксовано", — зазначили в ОК "Південь".
У Чорному морі нині перебуває два російські судна з "Калібрами". На бойовому чергуванні також один великий десантний корабель окупантів.
Українські військові зазначили, що ворог тримає напоготові до застосування 16 високоточних крилатих ракет.
"Зважаючи на те, що загроза ракетних ударів та артилерійських обстрілів на напрямку лінії зіткнення залишається високою, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", — зазначили в ОК "Південь".